İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir vatandaşımız devletin kapısına geldiğinde onu dinlemek, işini vaktinde görmek, hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Hele derdini anlatmakta zorlanan bir büyüğümüz, evladının ihtiyacı için yardım isteyen bir vatandaşımız varsa, onların halini anlamak için, daha fazla ihtimam göstererek çalışmak durumundayız. Vatandaşımızın gönlü incinmeden devlet kapısından ayrılması, devletine duyduğu güveni pekiştirir" dedi.

Anadolu'da Türk-İslam kültüründe önemli bir yeri olan, Şeyh Hamid-i Veli adıyla da bilinen Somuncu Baba, vefatının 614'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' töreniyle anıldı. Törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

'İLHAM ALACAĞIMIZ İNSANLAR BU TOPRAKLARA GÖZ DİKENLER OLMASIN'

Törende gençlere seslenen Necmettin Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Pırıl pırıl gençlerimizi görünce ben şunu düşünüyorum. Bizler yetişkinler olarak eğer üzerimize düşeni yapabilirsek, çalışkanlığımızla, doğruluğumuzla, güvenirliğimizle, ahlakımızla, çocuklara halimiz ile örnek olabilirsek, bugünün çocukları evelallah bizleri geçer. İnşallah Aksaray'ımız da Somuncu Baba gibi isimlerin hakkıyla tanınmasına vesile olsun. İnşallah okullarımızdaki çocuklar bu vesileyle Aksaray'ın yanı başındaki Mevlana hazretlerini, Hacı Bektaşi Veli hazretlerini, Seyit Burhanettin hazretlerini ve onların ilham aldığı veya yetiştirdiği Akşemseddin, Molla Fenari, Hacı Bayram Veli gibi isimleri de hakkıyla bilsinler. İlham alacağımız insanlar bu toprakları bize vatan yapanlar olsun. İlham alacağımız insanlar bu topraklara göz dikenler olmasın. Evelallah bize yeniden Mehmet Akif'in dediği 'göğsünde iman dolu serhaddi olan' bir nesil lazım. Dolayısıyla o nesli yetiştirmek için çalışanlardan Allah razı olsun."

'VATANDAŞIMIZIN GÖNLÜ İNCİNMEDEN DEVLET KAPISINDAN AYRILMASI, DEVLETİNE GÜVENİ PEKİŞTİRİR'

Anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamu hizmetlerinde vatandaşların hakkıyla karşılığını alması gerektiğini vurguladı. Bakan Çiftçi şöyle devam etti:

"Ruz-i Vuslatı anarken bir gün hepimizin Rabbimize döneceğini hatırlıyoruz. O dönüşe hazırlanmak, yaşadığımız günün hakkını vermekle başlar. Bazen bunun yolu, uzun zamandır halini sormadığımız bir yakınımızı aramaktan geçer. Bazen de kimsenin görmediği bir yerde, sırf Allah'ın rızasını umarak, bir iyilik yapmaktan. Bu irfanın kamu hizmetinde de bir karşılığı vardır. Bir vatandaşımız devletin kapısına geldiğinde onu dinlemek, işini vaktinde görmek, hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Hele derdini anlatmakta zorlanan bir büyüğümüz, evladının ihtiyacı için yardım isteyen bir vatandaşımız varsa, onların halini anlamak için, daha fazla ihtimam göstererek çalışmak durumundayız. Vatandaşımızın gönlü incinmeden devlet kapısından ayrılması, devletine duyduğu güveni pekiştirir. Bizler, üstlendiğimiz vazifeleri bir emanet olarak görüyoruz. Bu emanet, milletin malını beytülmal bilip her kuruşunu gözetmeyi, karar verirken adaletten ayrılmamayı, elimizdeki yetkiyi milletin hizmetinde kullanmayı gerektirir."