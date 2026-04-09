Bakan Çiftçi, Yaralı Komiserle Görüştü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan komiserle görüştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş'ta polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi süren komiserle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Resmi temasları kapsamında Azerbaycan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Komiser Burak Tolga Atik ile telefonda görüştü. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastanede tedavisi devam eden Atik'in yanında hazır bulundu.

Komiserle telefonla görüntülü konuşan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, İstanbul Valimiz Davut Gül ziyareti vesilesiyle, İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen menfur saldırıda yaralanan ve iki gündür tedavisi devam eden kahraman komiserimiz Burak Tolga Atik kardeşimiz ile görüntülü görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Görevleri başında hain saldırıya maruz kalan tüm emniyet mensuplarımız; milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve kamu düzeninin temini için büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; devletimiz tüm imkanlarıyla kahraman polislerimizin yanındadır. Bu alçak saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını asla zayıflatamayacaktır. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarımıza üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Beşiktaş, Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:35
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:22:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.