Bakan Ersoy'dan Tarihi Eser Kaçakçılığı Uyarısı

07.04.2026 16:11
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelede kararlılık vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili olarak, "Bu toprakların medeniyet mirasına el uzatan, göz diken herkes adalete hesap verecektir." dedi.

Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm potansiyelinden fayda sağlamak amacıyla Kilis'e son 24 yılda 412 milyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Ersoy, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra etkilenen 11 ildeki kültür varlıklarının ihyası ve restorasyonu için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kilis'te deprem sonrası 197 yapıya yardım yapılmasının kararlaştırıldığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugünkü programımız kapsamında restorasyonunu tamamladığımız 3 camimizi hizmete açacağız. Depremden ağır hasar alan Tabakhane, Karakadı ve Merkez Hacı Derviş camilerimiz, bilim kurullarımızın denetiminde gerekli tüm bakım ve onarım çalışmaları yapılarak cemaatine kazandırılmıştır. Kilis'te, asrın felaketinden etkilenen 24 kültür varlığımız vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla 12 tanesinin restorasyonunu tamamladık. Mayıs ayının başında 7, Haziran itibarıyla da kalan son 5 eserimizin restorasyonunu bitirmiş olacağız. Böylece Kilis'te depremden zarar görmüş 24 vakıf kültür varlığımızın tamamı yeniden hizmete açılmış olacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz de Kilis Ravanda Kalesi ve Kilis Alaeddin Yavaşça Müzesi onarım işlerini, depremin hemen ardından başlattıkları çalışmalarla aynı yıl içinde tamamlamıştır."

Kilis Oylum Höyük Kazıları için geçen yıl 1 milyon 267 bin lira ödenek aktardıklarını hatırlatan Ersoy, kazı alanının Geleceğe Miras Projesi kapsamında da değerlendirildiğini ifade etti.

Ersoy, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Eserlerimizi gün yüzüne çıkarmakla birlikte, her birini kaçakçılığa karşı korumanın gayretini de en üst düzeyde veriyoruz. 2025 yılı içinde Kilis sınırları içinde bildirimi yapılan 14 kaçak kazı ve 10 kültür varlığı kaçakçılığı olayı bulunuyor. Bu olaylarda 89 adet kültür varlığı ve 31 adet obje ele geçirildi. Bu toprakların medeniyet mirasına el uzatan, göz diken herkes adalete hesap verecektir. Bu tartışmasız gerçeğin altını bir kez daha çizmek isterim." dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın da aralarında bulunduğu il protokolüyle Valilik makamında görüştü.

Daha sonra kent esnafını ziyaret eden Ersoy, Sabunhane Müzesi'nde de incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

