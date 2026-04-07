Bakan Ersoy: Kilis Turizmde Hızla Yükselişe Geçecek
07.04.2026 18:40
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kilis'in turizm potansiyelini vurgulayarak planlar hazırlayacaklarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Kilis, başta lezzet durakları olmak üzere tarihi yerleriyle kültür varlıklarıyla birlikte turizmden hızlı bir şekilde yer edinecek." dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış kapsamında kente gelen Bakan Ersoy, partisinin Kilis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Sabah Osmaniye'de başladıkları programa Kilis ile devam ettiklerini belirten Ersoy, Kilis'in kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin çok fazla kültürel değeri ve turizm potansiyeli olduğunu ifade eden Ersoy, "Hızlı bir şekilde 'Turizm Master Planı'nı birkaç ay içerisinde hayata geçireceğiz. Kilis'i rotalara dahil edip, hak edildiği tanıtımı gerçekleştireceğiz. Kilis, başta lezzet durakları olmak üzere tarihi yerleriyle kültür varlıklarıyla birlikte turizmden hızlı bir şekilde yer edinecek." diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile partililer hazır bulundu.

Bakan Ersoy, daha sonra Oylum Höyük'te incelemede bulundu, Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'den bilgi aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
