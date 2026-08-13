Bakan Fidan'dan Savaşların Etkisi Üzerine Açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki savaş ve çatışmaların kaybettirdiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok vakit kaybetti. Yakalamamız gereken büyük bir açık var" dedi.
Kaynak: İHA
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