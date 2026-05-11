Bakan Fidan, Katar'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'ı ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Fidan, yarınki ziyaret kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin başkanlıklarında, 2026 yılı içerisinde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan, Yüksek Stratejik Komite'nin 12'nci toplantısına yönelik hazırlıkları gözden geçirmesi bekleniyor. Mart ve nisan aylarında Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında, Türkiye'nin desteğini teyit etmesi öngörülen Fidan'ın, Türkiye'nin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine yönelik hassasiyeti paylaştığını belirtmesi ve bunun bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar bakımından da kritik önemde olduğuna dikkat çekmesi planlanıyor.

Fidan'ın bölgedeki güncel gelişmelerin, askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin artan değerini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulaması, bağlantısallık alanındaki ortak çabaların, bölgesel istikrar bakımından da stratejik önem taşıdığına işaret etmesi, Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu belirtmesi ve bu doğrultuda yürütülen diplomatik girişimlere dair görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki sorun ve ihtilafların çözümüne yönelik bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde müşterek çabaların güçlendirilmesinin gerekliliğini vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki hukuksuz eylemlerinin ve yol açtığı insani felaketin her zamankinden daha güçlü biçimde uluslararası toplumun dikkatine taşınmasının elzem olduğunu ifade etmesi, Netanyahu hükümetinin barış çabalarını baltalamaya yönelik politikaları karşısında müteyakkız olunması gerektiğini belirtmesi, İsrail'in saldırıları karşısında Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinin, bölgede istikrarsızlığın daha da derinleşmesinin önlenmesi bakımından da önem taşıdığına işaret etmesi öngörülüyor.