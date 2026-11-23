Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.