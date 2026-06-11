Fidan, Sofya'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü - Son Dakika
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Fidan, Sofya'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü

Fidan, Sofya\'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü
11.06.2026 21:08
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya temasları kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya temasları kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve siyasetçilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katılmıştı. Bakan Fidan buğu ise Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile görüşmüştü. - SOFYA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Türk İş, Ekonomi, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Politika Fidan, Sofya'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehtap G. Mehtap G.:
    harika bir adım bu da türk iş insanlarının tanıtılması çok önemli! bulgaristanla ilişkileri güçlendirmek hepimizin çıkarına! umarım bundan sonra daha da iyi işler yapılır! 0 0 Yanıtla
  • Timur Şengönül Timur Şengönül:
    geçen sene de benzer ziyaretler olmuştu ama sonunda bi şey değişmedi yine aynı gidişat 0 0 Yanıtla
  • Serkan Reno Serkan Reno:
    avrupadaki diğer ülkeler böyle şeyler yapıyo da biz niye hep geç kalıyoz bilemiyorum 0 0 Yanıtla
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