Bakan Fidan ve Blinken Telefonda Görüştü: Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan'ın görüşmede, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değindiği, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini kaydettiği belirtildi. Fidan, bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini de belirtti.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan ayrıca, rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için bir risk haline dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Bakan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını belirtti.