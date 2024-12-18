Bakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini kaydetti.