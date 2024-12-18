Bakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve barışçıl bir geçiş sürecinin önemi ele alındı.

18.12.2024 21:19
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Fidan ve Fransa Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü - Son Dakika
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