Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı, Güçlü Ailelerle Geleceği İnşa Etme Kararımızdır

1)BAKAN GÖKTAŞ: '2025 AİLE YILI', ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ GÜÇLÜ AİLELERLE YENİDEN İNŞA ETME KARARLARIMIZIN ADIDIR'

Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (5)

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen programa katıldı. Programda jandarma ekipleri senaryo gereği rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi; İl Jandarma Komutanlığı'na ait köpeklerle de gösteri düzenledi. Burada konuşan Bakan Göktaş, Jandarma teşkilatının, özverisiyle vatandaşların gönlünde müstesna bir yer edindiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldik. Jandarma Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana vatan toprağının her köşesinde gece gündüz demeden görev yapıyor. Şanlı tarihimiz boyunca birliğimizin ve beraberliğimizin korunmasında, devletimizin bekasında her zaman ön saflarda yer alıyor. Özverisiyle vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Bu vesileyle canla başla görev yapan tüm jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Fedakarlıklarıyla gurur kaynağımız olan ailelerine ve aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerine şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, İnsanı ayakta tutan iki büyük çınar vardır. Biri aile, diğeri vatandır. Aile insanın ilk yuvasıdır. İlk sözü, ilk adımıdır. Vatan, ailede öğrenilen değerlerin kök saldığı yerdir. Tarihiyle, kültürüyle, diliyle bir milleti millet yapan bu ruhtur. Aynı olmadan insan eksik kalır, vatanı korumaktır. Vatan olmadan bu yüzden aileye sahip çıkmak, vatanı korumaktır. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle ilan '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlarımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.ö