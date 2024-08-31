Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası açılış töreninde konuştu
ÇANAKKALE Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında, yeni hizmet binasının önemine değinen Bakan Göktaş, ailelere ve ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet sunmak için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, sosyal hizmetlerin önemine vurgu yaparak, toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
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31.08.2024 15:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası açılış töreninde konuştu - Son Dakika
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