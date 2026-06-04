Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru

Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru
04.06.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen 'Geleceğe İlham Veren Kadınlar' programında, kadınların güçlenmesini eşitliğin ötesinde kalkınma ve refah için temel unsur olarak gördüklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde, sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Geleceğe İlham Veren Kadınlar-Küresel İş Birliği Akşam Yemeği" programı gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Bakan Göktaş, "Bu akşam burada bir araya gelişimiz, söz konusu mirasın bir yansımasıdır. Bir dönem Osmanlı Sultanı II. Mahmud'un kızı Esma Sultan'a ev sahipliği yapan bu tarihi mekan, İstanbul'un zengin geçmişi ile dinamik bugününü bir araya getirmektedir. Bugün de aynı ruhla, farklı ülkelerden ve sektörlerden gelen güçlü akademisyenleri, kadın iş temsilcilerini buluşturdu. İstanbul bu akşam aynı masa etrafında bir araya gelmemiz, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha güçlü şekilde yer almasına dair ortak inancımızın somut bir göstergesidir. Türkiye olarak, 2011 yılında bu zirveye ilk kez ev sahipliği yapmıştık. Aradan geçen yıllarda dünya köklü bir dönüşüm yaşadı. Ekonomi, yeniden şekillendi. Teknoloji, iş gücü piyasalarını değiştirdi. Bu süreçte kadınların ekonomik, sosyal ve dijital hayattaki konumu daha stratejik bir mesele haline geldi Bugün sizleri, çok daha kapsamlı bir vizyonla, çok daha güçlü bir kurumsal altyapıyla ve somut kazanımlarla bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde, sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu inançla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkili olması için reform niteliğinde politikalar hayata geçirdik. Edindiğimiz güçlü tecrübeyi uluslararası platformlara taşıyarak, kadın haklarının korunması ve kadın refahının artırılması yönünde etkili adımlar attık. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız 'Küresel Kadın Zirvesi' de bunlardan biridir. Zirve kapsamında düzenlediğimiz toplantıların, kadınların güçlenmesine yönelik ortak irademizi uluslararası ölçekte daha güçlü iş birliklerine dönüştüreceğine inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı

22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 00:19:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.