Bakan Güler Bayburt Ziyaretinde Çocuklarla Buluştu

Politika

Bakan Güler Bayburt ziyaretinde

BAYBURT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bayburt ziyaretine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt programına devam ediyor. Beraberindeki 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ile Bayburt Valiliğini ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Valiliğe gelişinde yöresel kıyafetler giyen minikler tarafından karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Güler, daha sonra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Güler, Valiliğinin ardından Bayburt Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Mete Memiş'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.