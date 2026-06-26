Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ve beraberindeki personeli kabul etti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, Orgeneral Tokel'i kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?