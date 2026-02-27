BAKAN GÜRLEK: BUGÜN BENİ BAĞRINIZA BASTINIZ - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAKAN GÜRLEK: BUGÜN BENİ BAĞRINIZA BASTINIZ

27.02.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) BAKAN GÜRLEK: BUGÜN BENİ BAĞRINIZA BASTINIZ (2)NEVŞEHİR VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİAdalet Bakanı Akın Gürlek, cuma namazının ardından Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti.

1) BAKAN GÜRLEK: BUGÜN BENİ BAĞRINIZA BASTINIZ (2)

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, cuma namazının ardından Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Gürlek, burada açıklamalarda bulundu. Bugün doğup büyüdüğü, her sokağında hatırası olduğu memleketi Nevşehir ziyaretini yapmış olduğunu aktaran Bakan Gürlek, "Öncelikli olarak değerli hemşehrilerim, Nevşehir girişinde beni çok sıcak karşıladılar. Adeta bağrına bastılar. Ben de buradan kendilerine sevgilerimi, şükranlarımı iletiyorum. 33 yıl sonra bu memleketten bir bakan çıkmak bana nasip oldu. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza tekrardan güvendiği için şükranlarımı iletmek istiyorum. Doğduğum, büyüdüğüm yeri hiçbir zaman unutmadım. Nevşehir köklü mazileri olan, köklü geleneği olan bir şehirdir. Nevşehir, Kapadokya'nın kalbidir. Hoşgörünün, üretkenliğin şehridir. Bu şehrin gerçek anlamda kalkınması yalnızca fiziki yatırımlarla değil, gerçek anlamda adaletin de güçlenmesi sonucunda olacaktır. Şehrimize, ilçelerimize, belediyelerimize ne gerekiyorsa bu yönde adımlar atacağız. Bu ziyarette de Nevşehir'in sorunlarını yakından görüp, gözlemlemek için geldik. Gerekli notlarımızı alacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE HİZMET İÇİN GELDİK'

Bakan Gürlek, "Biz bu bölgeye hizmet için geldik. Ülkemize hizmet için geldik. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için gereken adımlar ilerleyerek atılıyor. Biz de kaldığımız yerden gerek adalet alanında gerekse başka alanlarda memleketimize hizmet etmeye talibiz. Nevşehirli hemşehrilerim turizmde, tarımda, eğitimde, girişimcilikte inşallah Türkiye'nin öncüleri arasına getireceğiz. Kapadokya'nın dünya çapındaki marka değerini inşallah daha da güçlendireceğiz. Hacıbektaş Veli, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' demektedir. Biz de bu bölgede, ülkemizde, biliyorsunuz; inşallah terörsüz Türkiye süreci de çok güzel gidiyor. Meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birliğimiz güçlendikçe, konumumuz güçlenecek. Türkiye inşallah daha ileriye gidecek. Nevşehir daha ileri günler görecek, büyüyecek" dedi.

Bakan Gürlek, valiliği ziyaretinin ardından Nevşehir Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Nevşehir Valiliği, Yerel Haberler, Akın Gürlek, Nevşehir, Politika, Ekonomi, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN GÜRLEK: BUGÜN BENİ BAĞRINIZA BASTINIZ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:18:38. #7.12#
SON DAKİKA: BAKAN GÜRLEK: BUGÜN BENİ BAĞRINIZA BASTINIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.