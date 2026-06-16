Bakan Gürlek'ten FETÖ ile mücadele mesajı - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten FETÖ ile mücadele mesajı

16.06.2026 11:33
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü, yurt dışındaki firarilerin de takip edildiğini ve herkesin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemiz kesintisiz sürmektedir" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemiz kesintisiz sürmektedir" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki FETÖ firarilerinin takibini de en titiz şekilde yürüttüğünü vurgulayan Gürlek, "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek'ten FETÖ ile mücadele mesajı - Son Dakika

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