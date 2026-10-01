Bakan Gürlek, hak sahiplerinin alacaklarının TMSF fonuyla karşılanacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek, hak sahiplerinin alacaklarının TMSF fonuyla karşılanacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmalarda el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF fonuyla hak sahiplerinin alacakları için kullanılacağını söyledi. Gürlek, bu değerlerin hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek: "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır."

Kaynak: İHA
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuPolitikaEkonomiGürlekBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Gazeteci İsmail Kılıçarslan’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
09:31
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
09:22
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:40
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 09:58:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, hak sahiplerinin alacaklarının TMSF fonuyla karşılanacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei