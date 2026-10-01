Bakan Gürlek, hak sahiplerinin alacaklarının TMSF fonuyla karşılanacağını söyledi

Bakan Gürlek, hak sahiplerinin alacaklarının TMSF fonuyla karşılanacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmalarda el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF fonuyla hak sahiplerinin alacakları için kullanılacağını söyledi. Gürlek, bu değerlerin hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Gürlek: "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır."
Kaynak: İHA
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