Bakan Gürlek, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları değerlendirdi - Son Dakika
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Bakan Gürlek, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları değerlendirdi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için ticari ve iş uyuşmazlıklarında yargılama süreçlerini sadeleştirecek reformlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gürlek, ihtisaslaşma, dijitalleşme ve yargısal kapasitenin artırılmasıyla daha hızlı, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yatırımcıların hukuki güvencelerini pekiştirmek, üretim ve yatırımın önündeki engelleri azaltmak amacıyla mevzuat çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Gürlek, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha etkin hale getirileceğini aktardı.

Gürlek ayrıca üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayanların karşısına hukuk dışı yollarla çıkan, haksız rekabetle piyasa düzenini bozan ve suç gelirlerini meşru ekonomiye sokmaya çalışan yapılara karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü ve yatırımcı güvenini esas alan reformlarla Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne, üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları değerlendirdi - Son Dakika

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