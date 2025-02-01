DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyarette bulunacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 2-3 Şubat 2025 tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fidan'ın Katar temaslarında, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan 117 anlaşmanın yanı sıra geleceğe dönük yeni işbirlikleri ele alınacak.
Son Dakika › Politika › Bakan Hakan Fidan Katar'a Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?