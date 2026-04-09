Bakan Işıkhan'dan AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Ayan'a tebrik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine getirilen Nilhan Ayan'ı tebrik etti.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini devralan İstanbul Milletvekilimiz Nilhan Ayan'ı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevini devreden Sevilay Tuncer'e emekleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Teşkilatımız için hayırlı olsun."