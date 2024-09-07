Bakan Işıkhan Mardin'de İş Dünyasıyla Buluştu

Politika

Bakan Işıkhan, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

MARDİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "İŞKUR vasıtasıyla işverenlerimizi ve işçilerimizi bir araya getiriyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına yardımcı oluyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki temasları çerçevesinde bir otelde düzenlenen istişare toplantısında, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Çalışma hayatı temsilcileriyle sık sık bir araya gelip, istişare ortamları oluşturduklarını belirten Bakan Işıkhan, şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek için bu buluşmaları çok önemli bulduğunu söyledi. Özellikle sahadan gelen geri dönüşleri ilk ağızdan duymak, sorunların çözümü noktasında önemli bir işleve sahip olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Bir ayağımız hep Mardin'de olacak, Mardin'in bütün sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız dedik. Siz yeter ki çalışın, üretin, biz; destekleriz dedik. Her zaman yanınızda olma sözü verdik. Şartlar müsaade ettiği ölçüde bugüne kadar vermiş olduğumuz her sözü tuttuk. Elimizdeki bütün imkanları yatırımcımız, işverenimiz, çalışanımız için seferber ettik. Etmeye de devam ediyoruz" dedi.

İŞKUR vasıtasıyla işverenleri ve işçileri bir araya getiriyor, işverenlerin aradığı elemanı bulmasına yardımcı olduklarını kaydeden Bakan Işıkhan, "Diğer yandan teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine işverenlerimizin istihdam artışı noktasında desteklenmeye devam edileceği bir dönem olacak. Ayrıca biliyorsunuz bir yandan da İş-Pozitif Projemiz hız kesmeden yoluna devam ediyor. Bu projeyle işverenle iş arayanı çevrimiçi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk. İş Pozitif, özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusundaki sorunların çözümüne katkı sağlayacak, iş arayanın da işverenin de bağlantısını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir projedir" diye konuştu.