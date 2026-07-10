Bakan Işıkhan Malatya\'da temaslarına başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya programı kapsamında ilk olarak Malatya Valiliği'ni ziyaret etti.

Dün akşam saatlerinde Malatya'ya gelen Bakan Vedat Işıkhan, sabah saatlerinde Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek kentteki programına başladı. Valilik girişinde Vali ve il protokolü tarafından karşılanan Işıkhan, Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından programına devam etti.

Bakan Işıkhan'ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret ederek temaslarını sürdürmesi, daha sonra ise AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelmesi bekleniyor. - MALATYA