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Bakan Kacır, "GÖKDOĞAN" füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılında yaptığı paylaşımda, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. Kacır paylaşımında, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü tarafından geliştirilen, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verdi.