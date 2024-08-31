Bakan Kacır, GÖKDOĞAN füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır, GÖKDOĞAN füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. Kacır, TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü tarafından geliştirilen füzenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen atış testi faaliyetlerinde başarılı olduğunu belirtti.

31.08.2024 17:49
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Bakan Kacır, "GÖKDOĞAN" füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılında yaptığı paylaşımda, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anların görüntüsünü paylaştı. Kacır paylaşımında, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Ar-Ge Enstitüsü tarafından geliştirilen, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kacır, GÖKDOĞAN füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kacır, GÖKDOĞAN füzesinin hedef uçağını tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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