Bakan Kasapoğlu'ndan İskilip'e bayram müjdesi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan İskilip'e bayram müjdesi

02.05.2022 00:57
Bakan Kasapoğlu'ndan İskilip'e bayram müjdesi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ramazan Bayramı'nda müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ramazan Bayramı'nda müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Ali Sülük, "Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanımız Agah Karapıçak beyin organizesi ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile yaptığımız birebir görüşme sonrasında; ilçemize spor salonu, Güreş eğitim merkezi ve yüzme havuzunun sözlerini aldık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemize kazandırılacak olan yatırımlara olumlu cevap veren Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, ilimize ve ilçemize yatırım konusunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız ve Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'e, Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, MHP İl Başkanım Agah Karapıcak'a, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı'ya teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

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Ramazan Bayramı, Ali Sülük, İskilip, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu'ndan İskilip'e bayram müjdesi - Son Dakika


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