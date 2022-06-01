Bakan Kurum: "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşümüz başlayacak" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşümüz başlayacak"

01.06.2022 00:57
Bakan Kurum: "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşümüz başlayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'müz 14.30'da eş zamanlı olarak tüm illerimizde başlayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'müz 14.30'da eş zamanlı olarak tüm illerimizde başlayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ve 81 ilde 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Türkiye Çevre Haftası'na ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, Türkiye'yi çok özel, çok güzel, dolu dolu bir Çevre Haftası'nın beklediğini belirtti.

"81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşümüz başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs 2022 tarihindeki imzasıyla Türkiye'ye duyurduğu Türkiye Çevre Haftası'nın, her yıl bir temayla gerçekleştirileceğini ve bu yıl ki temanın, Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan "Sıfır Atık" olduğunu belirten Bakan Kurum, bu haftanın 81 ilde, millet bahçelerinde, meydanlarda, parklarda, sokaklarda; gençlerle, çocuklarla fidan dikerek, çevre etkinlikleri, doğa yürüyüşleri yapılarak kutlanacağının altını çizdi. Kurum, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'müz başlayacak. 14.30'da eş zamanlı olarak tüm illerimizde bu yürüyüşümüz başlayacak. Yürüyüşümüz LGS'nin bitimiyle birlikte başlayacak. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Sınavın bitiminde 85 milyon vatandaşımız bu yürüyüşe ortak olacaklar. Bu uygulama sayesinde 81 Milyar Adım Mobil Uygulaması ile de bu etkinliğe katılabilecekler. 10 bin adım hedefine ulaşan vatandaşlarımıza çekilişle hediyelerimizi takdim edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum ayrıca, "81 ilde fidanlar dikeceğiz. Gençlerimizle, çocuklarımızla fidan dikim törenlerimiz olacak. Onlarla birlikte toprağa ilk fidanları buluşturacak, ilk can suyunu vereceğiz. Onların mutluluğuna hep birlikte şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

"Çevre ve Çocuk Akademisi'ni hayata geçiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şöyle devam etti:

"Çok önemsediğimiz Çevre ve Çocuk Akademisi var. Bunun da lansmanını 6 Haziran'da yapacağız. Bununla birlikte sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dijital ve engelsiz bir eğitim platformu sunuyoruz, akademiyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 4 fakülte ve 2 kulüpten oluşan bir çocuk üniversitemiz olacak. Çocuklarımız kendi bölümlerini seçecek, burada eğitimlerini alacaklar, bu eğitimlerle birlikte de aslında onlara bir belge vereceğiz. Bu belgeyle de aslında onları mezun edeceğiz. Farkındalığı artıracağız. Eğitimi artıracağız ve aslında aileyle birlikte de bu farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz."

Etkinliklere ilişkin bilgilere www.ortakevimiz.com web sayfasından ulaşılabilecek

Bakan Kurum, etkinliklere ilişkin bilgilere ulaşılabilen www.ortakevimiz.com adresiyle ilgili, "Bir de fotoğraf sergimiz var. Sergide de çevre, doğa ve sıfır atıkla ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili konularda da çocuklarımız fotoğraf sergisine ve yarışmasına katılacaklar. www.ortakevimiz.com adresinden bu yarışmaya ulaşabilecekler. Tüm Türkiye'de 81 ilimizde bisiklet yollarında vatandaşlarımıza, gençlerimize etkinliğimiz olacak ve bisiklete binmenin ne kadar önemli olduğunu bir bisiklet programıyla çocuklarımızla beraber yapıyor olacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, 4-5 Haziran tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi'nde ve Türkiye'nin 81 ilindeki etkinliklere vatandaşları davet ederek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA

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Bakan Kurum, gazete ve televizyon temsilcilerinin sorularını yanıtladı: (1) Bakan Kurum, gazete ve televizyon temsilcilerinin sorularını yanıtladı: (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle...
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Haziran, Ankara, Politika, Son Dakika

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