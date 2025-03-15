Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde yarım milyon yuvayı tamamlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir ülke büyüklüğüne denk gelen yarım milyon yuvayı tamamlayacağız. Evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Yetimler Günü iftar programına katılarak depremde ailesini kaybeden çocuklarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde konut ve iş yeri inşalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 34 bin yeni konut teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar bu sayıyı 74 bine çıkaracaklarını vurguladı.

"Hedefimiz 2025 sonuna kadar 453 bin Konutu teslim etmek"

Deprem bölgesinde toplamda 201 bin konutun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla teslim edildiğini ifade eden Kurum, "2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayarak hak sahibi tüm vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız. Sözümüzün eri, işimizin ehli olmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için kararlılıkla çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Terörün tarihe gömüldüğü bir ülkeye doğru ilerliyoruz"

Türkiye'nin her alanda geliştiğine dikkat çeken Kurum, "Dünyada herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor. Ekonomimizin güçlendiği, zenginliğimizin arttığı, terörün tarihe gömüldüğü bir ülkeye doğru ilerliyoruz. Bir ülke büyüklüğüne denk gelen yarım milyon yuvayı tamamlayacağız. Evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Kurum, çocuklarla sohbet etti. - KAHRAMANMARAŞ