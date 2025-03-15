Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde yarım milyon yuvayı tamamlayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde yarım milyon yuvayı tamamlayacağız"

Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde yarım milyon yuvayı tamamlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir ülke büyüklüğüne denk gelen yarım milyon yuvayı tamamlayacağız. Evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

15.03.2025 20:50  Güncelleme: 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir ülke büyüklüğüne denk gelen yarım milyon yuvayı tamamlayacağız. Evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Yetimler Günü iftar programına katılarak depremde ailesini kaybeden çocuklarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde konut ve iş yeri inşalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 34 bin yeni konut teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar bu sayıyı 74 bine çıkaracaklarını vurguladı.

"Hedefimiz 2025 sonuna kadar 453 bin Konutu teslim etmek"

Deprem bölgesinde toplamda 201 bin konutun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla teslim edildiğini ifade eden Kurum, "2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayarak hak sahibi tüm vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız. Sözümüzün eri, işimizin ehli olmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için kararlılıkla çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Terörün tarihe gömüldüğü bir ülkeye doğru ilerliyoruz"

Türkiye'nin her alanda geliştiğine dikkat çeken Kurum, "Dünyada herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor. Ekonomimizin güçlendiği, zenginliğimizin arttığı, terörün tarihe gömüldüğü bir ülkeye doğru ilerliyoruz. Bir ülke büyüklüğüne denk gelen yarım milyon yuvayı tamamlayacağız. Evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Kurum, çocuklarla sohbet etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Deprem bölgesinde yarım milyon yuvayı tamamlayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
Trump, Elon Musk’ın oğlunu gösterirken “X“ hareketi yaptı Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı
Yerli mi, yabancı mı TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi Yerli mi, yabancı mı? TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi
Premier Lig’de bir ilk Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti Premier Lig'de bir ilk! Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti
Gazeteci İsmail Saymaz’a yurt dışına çıkış yasağı konuldu Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Adana’da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
Mert Hakan ağlamış Mourinho’nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Tunceli’de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı
Doğa Koleji’nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak bebeğin fenalaşması üzerine acil iniş yaptı İstanbul-Bağdat seferini yapan uçak bebeğin fenalaşması üzerine acil iniş yaptı
İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
EuroLeague’deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı Başrolde Ergin Ataman var EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular

20:40 İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
08:27 Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek Önce 37 sonra 3 derece Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece
08:17 Galatasaray’ın kazandığı penaltıda karar doğru mu Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar Bakan Fidan’ın ekibine yeni isimler katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Bakan Fidan'ın ekibine yeni isimler katıldı
07:41 Galatasaray’a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı Galatasaray'a 4-0 yenilen Emre Belözoğlu: Takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı
02:54 Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD’ye katılması daha iyi olacak Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak
02:17 Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
01:54 Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı Askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmaları yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 21:58:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde yarım milyon yuvayı tamamlayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.