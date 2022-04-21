Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir

21.04.2022 22:35
Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruh burada.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruh burada. Bu ruh, Cumhur İttifakı'dır, bir millet cephesidir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'nda vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada afet bölgelerinde milleti yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Kurum, "Biz selde Kastamonu, Bartın ve Sinop'taydık. Depremde Elazığ'daydık, İzmir'deydik. Yangınlarda Antalya ve Muğla'da olduk. Günlerce afet bölgelerinde milletimizin yanında olduk. Milletimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Milletimize işte böylesi zor zamanlarda hizmet etmek, onların yanında olmak, bizler için görevlerin en büyüğüdür, vazifelerin en kutsalıdır. Milletimiz, bize nerede ve ne zaman ihtiyaç duyduysa orada olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tıpkı Çankaya'da yıkılan Açelya Apartmanı'nda olduğu gibi işte burada, Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangından sonra siz kıymetli hemşerilerimizin yanında olduğumuz gibi. Kızılcahamam'ın simgesi Kasaplar Çarşısı'nda yangından sonra yaraları hep birlikte sardık" ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı hiç kimsenin insafına bırakmayacağız, terk etmeyeceğiz" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüze engel çıkartıp içerideki taşeronlarıyla büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmak isteyenler var. Onlara diyoruz ki; 'elinizden geleni ardınıza koymayın.' Biz buradayız. Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruh burada. İşte tam bu meydanda. Akçakese'den Bademli'ye, Bulak'tan Çavuşlar'a, Doğanözü'nden Kalemler'e, Taşlıca'dan Yukarıkese'ye kadar Kızılcahamam'ın yiğitleri burada, ahileri burada, seymenleri burada. Bu ruh, Cumhur İttifakı'dır, bir millet cephesidir. Bu cephe, 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere set olmuş, kan vermiş, can vermiştir ama vatanını asla teslim etmemiştir. Zafer, bütün gönüllerin birleşmesidir. Biz gönülleri birleştireceğiz, kalpleri yakınlaştıracağız. Allah'ın izniyle bu ruhla, 2023 ve 2024 seçimlerinde rekor oylarla Sayın Cumhurbaşkanımızı seçip Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zirveye taşıyacağız."


Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir
Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir
Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir
Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir
YORUMLAR
500
Murat Kurum: Türkiye Avrupa'nın Yeşil Hidrojen Kaynağı Olabilir Murat Kurum: Türkiye Avrupa'nın Yeşil Hidrojen Kaynağı Olabilir Bakan Kurum, yarın AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya gelecek Bakan Kurum, yarın AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya gelecek

İklim Değişikliği, Cumhur İttifakı, Murat Kurum, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
22:03 Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 22:46:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement