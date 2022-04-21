Bakan Kurum: Oyunları bozacak ruh, Cumhur İttifakı'dır, millet cephesidir - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruh burada. Bu ruh, Cumhur İttifakı'dır, bir millet cephesidir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'nda vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada afet bölgelerinde milleti yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Kurum, "Biz selde Kastamonu, Bartın ve Sinop'taydık. Depremde Elazığ'daydık, İzmir'deydik. Yangınlarda Antalya ve Muğla'da olduk. Günlerce afet bölgelerinde milletimizin yanında olduk. Milletimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Milletimize işte böylesi zor zamanlarda hizmet etmek, onların yanında olmak, bizler için görevlerin en büyüğüdür, vazifelerin en kutsalıdır. Milletimiz, bize nerede ve ne zaman ihtiyaç duyduysa orada olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tıpkı Çankaya'da yıkılan Açelya Apartmanı'nda olduğu gibi işte burada, Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangından sonra siz kıymetli hemşerilerimizin yanında olduğumuz gibi. Kızılcahamam'ın simgesi Kasaplar Çarşısı'nda yangından sonra yaraları hep birlikte sardık" ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı hiç kimsenin insafına bırakmayacağız, terk etmeyeceğiz" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüze engel çıkartıp içerideki taşeronlarıyla büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmak isteyenler var. Onlara diyoruz ki; 'elinizden geleni ardınıza koymayın.' Biz buradayız. Türkiye'nin önündeki oyunları bozacak ruh burada. İşte tam bu meydanda. Akçakese'den Bademli'ye, Bulak'tan Çavuşlar'a, Doğanözü'nden Kalemler'e, Taşlıca'dan Yukarıkese'ye kadar Kızılcahamam'ın yiğitleri burada, ahileri burada, seymenleri burada. Bu ruh, Cumhur İttifakı'dır, bir millet cephesidir. Bu cephe, 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere set olmuş, kan vermiş, can vermiştir ama vatanını asla teslim etmemiştir. Zafer, bütün gönüllerin birleşmesidir. Biz gönülleri birleştireceğiz, kalpleri yakınlaştıracağız. Allah'ın izniyle bu ruhla, 2023 ve 2024 seçimlerinde rekor oylarla Sayın Cumhurbaşkanımızı seçip Cumhur İttifakı'nı bir kez daha zirveye taşıyacağız."