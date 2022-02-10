Bakan Kurum'un Kovid- 19 testi pozitif çıktı (2) - Son Dakika

ŞENTOP: KENDİSİNE VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u telefonla aradığını belirterek, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN SOYLU: RABBİM TEZ ZAMANDA ŞİFA VERSİN İçişleri Bakanı Twitter hesabından, "Koronavirüse yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendiye geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah" açıklamasında bulundu.BAKAN PAKDEMİRLİ: BAKANIMIZA VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum" dedi.