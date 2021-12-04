Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3) - Son Dakika

Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (3)

BAKAN KURUM, İLÇELERİ ZİYARET ETTİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seydişehir ilçesinin ardından Derebucak ve Beyşehir ilçelerine geçti.

BAKAN KURUM, İLÇELERİ ZİYARET ETTİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seydişehir ilçesinin ardından Derebucak ve Beyşehir ilçelerine geçti. Beyşehir Belediye Başkanlığı ziyaret eden Bakan Kurum, burada Belediye Başkanı Adil Bayındır'dan yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Bakan Kurum daha sonra ilçedeki incelemelerinin ardından Ankara'ya hareket etti. Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya),



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