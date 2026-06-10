Bakan Memişoğlu'ndan Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Gazze Açıklaması

10.06.2026 21:28
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Kemal Memişoğlu, Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı'nı savundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Gazze'de hastaneleri bombalayan bir zihniyetin; ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de hastaneleri bombalayan ve masum kanıyla beslenen bir zihniyetin; ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür. Netanyahu, tarihin utanç sayfalarında bir 'yıkım figürü' olarak anılmaya mahkumdur. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların sığındığı yıkılmaz bir vicdan kalesidir. Siz ölümü kutsarken, biz liderimizin 'Daha Adil Bir Dünya' vizyonuyla barışın ve hakikatin tarafında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Gazze Açıklaması - Son Dakika

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