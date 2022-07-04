Bakan Nebati: Küresel Enflasyon, Ülkemizde de Haziran Ayında Enflasyonun Yüzde 4,95 Olarak Gerçekleşmesinde Etkili Oldu - Son Dakika
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Bakan Nebati: Küresel Enflasyon, Ülkemizde de Haziran Ayında Enflasyonun Yüzde 4,95 Olarak Gerçekleşmesinde Etkili Oldu

04.07.2022 14:40
Bakan Nebati: Küresel Enflasyon, Ülkemizde de Haziran Ayında Enflasyonun Yüzde 4,95 Olarak Gerçekleşmesinde Etkili Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" açıklaması ile değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" açıklaması ile değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonu küresel emtia fiyatlarındaki artışa bağladı. Bakan Nebati, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İSTİKRARI ARTIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATMAMIZA RAĞMEN FİYAT ARTIŞLARI DEVAM ETTİ: Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ BOZULMAYI VATANDAŞLARIMIZA ASGARİ DÜZEYDE YANSITMAK İÇİN TEDBİR ALDIK: Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır.

ALIM GÜCÜNÜN DESTEKLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK: Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır. Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.

HEDEF FİYAT ARTIŞLARININ DÜŞÜRÜLMESİ: Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."

YORUMLAR
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Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu Enagrup: Haziran Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 175.55'e Çıktı Enagrup: Haziran Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 175.55'e Çıktı
Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati: Küresel Enflasyon, Ülkemizde de Haziran Ayında Enflasyonun Yüzde 4,95 Olarak Gerçekleşmesinde Etkili Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati: Küresel Enflasyon, Ülkemizde de Haziran Ayında Enflasyonun Yüzde 4,95 Olarak Gerçekleşmesinde Etkili Oldu - Son Dakika
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