Üye Girişi
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3) - Son Dakika

Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3)

08.02.2022 14:39
Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3)

'ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OECD ORTALAMASINA ULAŞTI'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya programında Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaptığı yatırımların tanıtım toplantısına katıldı.

'ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OECD ORTALAMASINA ULAŞTI'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya programında Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaptığı yatırımların tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Türkiye'de eğitimin durumunu açıklayarak, "2000'li yıllarda okul öncesi 200 binler seviyesinde öğrencimiz, okul öncesi eğitim alırken bugün 2 milyon rakamdan bahsediyoruz. İnşallah bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yaparak 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere, 5 yaşındaki yüzde 78'lerdeki okullaşma oranını yüzde 100'e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını 50 seviyesine getireceğiz. Orta öğretimdeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 44'ten yüzde 89'lara 90'lara ulaştık. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerdeyken yüzde 45'ler seviyesine geldi. Bunlar için devasa yatırımlar yapıldı. Derslik sayıları 250 binlerden şu anda 850 binlere geldi. Bunun 650 bini devlet okullarıdır. Bugün eğitim sistemimiz 850 bin dersliğin, 1 milyona yakın dersliğin olduğu, 18 milyona yakın öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem" dedi.

'EĞİTİMDE OKULLULAŞMA ORANI ARTTI' Bakan Özer, "Bizim eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayısı 150'ye yakın ülkenin nüfusundan fazladır. Bugün bütün ülkelerin kendisini karşılaştırmak için kullanmış olduğu OECD  ülkelerdeki referans ülkelerdeki eğitim göstergeleri, hepinizin malum olduğu gibi OECD ülkeleri, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950 yıllarda tüm kademelerde okullaşma oranını yüzde 100'ler seviyesine çıkarttı. Son 70 yılda, eğitimde kaliteyi nasıl artırabilirime odaklanırken, Türkiye eğitimde bu kitleselleşme hedeflerine ancak 2000'li yıllardan sonra ulaşabildi. Bundan en fazla yararlanan sosyal ekonomik seviye olarak dezavantajlı kesimler oldu. Son 20 yılda garip gurebanın eğitimden sağlığa tüm alanlara kadar devletin sunmuş olduğu hizmetlere erişimi maksimum seviyeye çıktı. Eğitimdeki bu okullulaşma oranı artırılırken, kaliteye rağmen bir büyüme sağlanmadı. Her zaman söylediğim gibi kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bu devasa büyümeye rağmen OECD ortalaması seviyesine yakın. Bakın OECD ülkelerindeki öğrenci sayısı son 20 yılda hiç değişmedi, hep sabittir. Çoğu ülkede düşmüştür. Tam tersi Türkiye'de okullaşma oranı yüzde 100'ler seviyesine tırmanırken, öğrenci sayısı devasa artarken aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da OECD ortalamasına yükselmiş oldu. Bunun için son 19 yılda devasa öğretmen alımları yapıldı. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bine yakın öğretmen vardı. Bugün 1,2 milyon öğretmen var" diye konuştu.

?


YORUMLAR
500

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Özer, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
14:27 Evinde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren adam, sabah komşusunun kapıya bıraktığı notla sarsıldı
14:23 İstanbullu için ucuz ekmek hayal mi oluyor? Halk Ekmek fabrikalarına 3 katı elektrik faturası geldi!
14:22 Masumlar Apartmanı bu akşam neler olacak? Han babasına gerçekleri gösteriyor
14:17 Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra yeni proje
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement