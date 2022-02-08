Bakan Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3) - Son Dakika

'ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI OECD ORTALAMASINA ULAŞTI'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya programında Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaptığı yatırımların tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, Türkiye'de eğitimin durumunu açıklayarak, "2000'li yıllarda okul öncesi 200 binler seviyesinde öğrencimiz, okul öncesi eğitim alırken bugün 2 milyon rakamdan bahsediyoruz. İnşallah bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yaparak 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere, 5 yaşındaki yüzde 78'lerdeki okullaşma oranını yüzde 100'e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını 50 seviyesine getireceğiz. Orta öğretimdeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 44'ten yüzde 89'lara 90'lara ulaştık. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerdeyken yüzde 45'ler seviyesine geldi. Bunlar için devasa yatırımlar yapıldı. Derslik sayıları 250 binlerden şu anda 850 binlere geldi. Bunun 650 bini devlet okullarıdır. Bugün eğitim sistemimiz 850 bin dersliğin, 1 milyona yakın dersliğin olduğu, 18 milyona yakın öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem" dedi.

'EĞİTİMDE OKULLULAŞMA ORANI ARTTI' Bakan Özer, "Bizim eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayısı 150'ye yakın ülkenin nüfusundan fazladır. Bugün bütün ülkelerin kendisini karşılaştırmak için kullanmış olduğu OECD ülkelerdeki referans ülkelerdeki eğitim göstergeleri, hepinizin malum olduğu gibi OECD ülkeleri, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950 yıllarda tüm kademelerde okullaşma oranını yüzde 100'ler seviyesine çıkarttı. Son 70 yılda, eğitimde kaliteyi nasıl artırabilirime odaklanırken, Türkiye eğitimde bu kitleselleşme hedeflerine ancak 2000'li yıllardan sonra ulaşabildi. Bundan en fazla yararlanan sosyal ekonomik seviye olarak dezavantajlı kesimler oldu. Son 20 yılda garip gurebanın eğitimden sağlığa tüm alanlara kadar devletin sunmuş olduğu hizmetlere erişimi maksimum seviyeye çıktı. Eğitimdeki bu okullulaşma oranı artırılırken, kaliteye rağmen bir büyüme sağlanmadı. Her zaman söylediğim gibi kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bu devasa büyümeye rağmen OECD ortalaması seviyesine yakın. Bakın OECD ülkelerindeki öğrenci sayısı son 20 yılda hiç değişmedi, hep sabittir. Çoğu ülkede düşmüştür. Tam tersi Türkiye'de okullaşma oranı yüzde 100'ler seviyesine tırmanırken, öğrenci sayısı devasa artarken aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da OECD ortalamasına yükselmiş oldu. Bunun için son 19 yılda devasa öğretmen alımları yapıldı. 2000'li yıllarda eğitim sistemimizde 500 bine yakın öğretmen vardı. Bugün 1,2 milyon öğretmen var" diye konuştu.

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