Bakan Şimşek Aksaray\'da iş insanlarıyla buluştu, Valiliği ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, kentteki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk'ü makamında ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Şimşek, daha sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen "Aksaray İş İnsanları ile Buluşma" toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Murat Duru, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı.

Ardından Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Şimşek, Vali Duru'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.