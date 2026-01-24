Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi - Son Dakika
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi

Bakan Şimşek\'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
24.01.2026 14:29
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in resmi X hesabından X hesabından yapılan paylaşım şaşırttı. Bir kesim paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını düşünse de aradan saatler geçmesine rağmen kaldırılmaması dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in resmi X hesabından ironi içerikli paylaşımlar yapılan bir hesaptan retweet yapıldı. Şimşek'in retweet ettiği paylaşımda yabancıların Türkiye ziyaretlerinde saç ektirmesine göndermede bulunuldu. Paylaşımda, "William Shakespeare, Türkiye ziyaretinden sonra (1610)" ifadesi kullanıldı.

Gönderinin altına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    para adam diyor ki bunlar daha başlangıç cebinizde kuruş bırakmayıp size böyle güleceğim 17 5 Yanıtla
  • bk101081 bk101081:
    kafamda saç kalmadı saç ektiriyorum demek istemiş 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    saç ektirmiş olabilir yakında görürüz 1 0 Yanıtla
  • null null:
    bence ekonomi düzelecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
