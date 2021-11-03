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Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

03.11.2021 20:40

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı kabul etti.

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Diene Keite'ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Diene Keite'in nezaket ziyareti, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti
Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti
Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti
Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler, Süleyman Soylu, İcra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu, BM Nüfus İcra Direktör Yardımcısı Keite'ı kabul etti - Son Dakika
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