Bakan Soylu: "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır"

02.06.2022 20:10
Bakan Soylu: "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır" dedi.

Bakan Soylu, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin'i makamında kabul etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) gerçekleşen toplantıda Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri ele alındı. Soylu, yaptığı açıklamada, "Siz bizim güney sınırlarımıza özellikle Suriye sınırlarımız tarafına gittiniz. Şanlıurfa'yı ziyaret ettiniz. Hem sınır duvarlarımızı gördünüz. Orda aldığımız teknik, insani kapasitesi ve sınır entegrasyon sistemimizi görebilme fırsatınız oldu. Bu arada birçok teknoloji şirketiyle de savunma sanayide görüşmelerimiz oldu. Yarın da batı sınırımıza özellikle sahil güvenlik programını göreceksiniz. İnanıyorum ki bu üç günlük ziyaret Türkiye ile Malezya arasında hem kardeşliğimizin hem milletlerimizin beklentilerini gerçekleştirecektir. Dünyada birçok karmaşıklığın olduğunu maalesef birçok ilkesizlikle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu dünyada özellikle karşı karşıya kaldığımız sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır. Kim ne derse desin 21. yüzyıl küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacaktır. Kendi kuralsızlıklarını dayatmaya çalışanlar mağlup olacaktır. Onun için bizim gibi ülkelerin daha fazla dayanışmaya ihtiyacı vardır. Kardeşliklerini yükseltmeye ihtiyaçları vardır" şeklinde konuştu.

Malezya İçişleri Bakanı Zainudin ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın kardeşim Süleyman Soylu biz dün sizin de az önce belirttiniz gibi İsmail Bey ve ben Suriye sınırına gittik, orada incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin sınırlarının nasıl güçlü bir şekilde yönetilebildiğine yerinde şahit olduk. Aslında bakarsanız incelemelerim esnasında şunu gördüm. Siz burada sınırda yaşadığınız problemlerin çoğu Malezya'da da mevcut benzer sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İncelemelerim esnasında mümkün mertebede yapmaya çalıştığım şey süreci iyi öğrenmek burada bir şeyler öğrenip kendi ülkemde de bunları uygulayabilmek oldu."

(Ahmet Furkan Gülap - Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak - İHA)

Bakan Soylu: Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır
Bakan Soylu: Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır
Bakan Soylu: Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır
Bakan Soylu: Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır
Bakan Soylu: Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu sorunları gittikçe yoğunlaştırmaktadır

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Kaynak: İHA

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