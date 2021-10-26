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Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı - Son Dakika

Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı

26.10.2021 13:21

Bugün bir etkinliğe katılan Süleyman Soylu, konuşmasının bir bölümünde "Burada size bir hikayemi anlatacağım, inşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek 2014 yılında yaşanan bir olaydan bahsetti. Soylu, Cumhurbaşkanı'nın bir büyükşehir belediye başkanı adayının listesinde erkek adaylarının fazla olmasına tepki gösterip kendi hakkını kadın adaylarından yana kullandığını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Soylu, 2014'teki yerel seçimler sırasında yaşanan bir olayı, "Burada size bir hikayemi anlatacağım, inşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek aktardı.

"LİSTEDEKİ ERKEKLERİ ÇIKARIP 'KADINLARI EKLEYİN' DEDİ"

2014 yılı seçimleri döneminden bir anısını paylaşan Soylu, "Size bir hikayemi anlatayım mı, inşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz. 2014 yılı seçimleri... Bir büyükşehir belediye başkanı adayımız listede kadınlara çok az yer vermiş. Nereden bilsin Cumhurbaşkanımızın kulağına gideceğini. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda 'Şu ilin listesini verir misiniz' dedi. Listede 1 erkek, 2 erkek, 3 erkek, 4 erkek, 5 erkek... 5 erkeğin adını çıkarıp kadın ekleyin dedi. 'Bu listeyi kim yazdı' dedi. Ben hakkımı kadınlardan yana kullanıyorum dedi. Oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var. Sosyal alanda kadınların daha çok söz sahibi olmasının önünü açmak istiyoruz. Kadın muhtarlarımızın talepleri var, bu taleplerin hepsini biz temellendirdik. Meclis'e ilettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz diyerek bir anısını anlattı

yerel seçimler, Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu 'İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek bir anısını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı - Son Dakika
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