Bakan Soylu Telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Soylu Telabyad'da incelemelerde bulundu

18.06.2022 13:55

- Bakan Soylu Telabyad'da incelemelerde bulunduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'nin Telabyad kentinde Suriyelilerin dönüşü için yapılan güvenli bölgelerde incelemelerde bulundu.

- Bakan Soylu Telabyad'da incelemelerde bulundu

TELABYAD - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'nin Telabyad kentinde Suriyelilerin dönüşü için yapılan güvenli bölgelerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Suriyelilerin dönüşü için Türkiye kontrolündeki güvenli bölgede yapılacak olan konut alanında incelemelerde bulundu.

"Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli dönmesi için bu çalışmalar yapılıyor"

Bakan Soylu, "Şu anda Kuzey Suriye dediğimiz Telabyad'dayız. Burası TSK'nın ortaya koyduğu başarılı bir harekatla sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Suriye'nin kuzeyindeki bu alanların güvenli bölge olması talimatıyla gerçekleşen, şu anda da bulunduğumuz alanda hem burada yaşayanların daha güvenilir bir şekilde hayatlarını devam ettirdiği her gün hem huzurun hem hayatın olağan akışının normalleştiği Telabyad'tayız. Hem Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab yine Telabyad ve Resulayn'da bu bölgelerde İdlib'teki Briket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışması gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz bölge bu 13 proje çalışması gerçekleştirilen ve şu an proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden bir tanesidir. Burası yaklaşın bin 200 dönümlük bir arazidir. Sanayisi olan 10 bin konutluk 1. Etabı bu bölge yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor. Bu bölgede birkaç etap daha gerçekleştirilmiş olacak. Bizde bu çalışmaları yerinde değerlendirmek için buradayız. Yaptığımız harekat bölgelerinde Türkiye'de bulunan Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık. İnşallah uluslararası insani yardımlar çerçevesinde de bu çalışmalar br vesileyle sona erecektir. Bizim belirlediğimiz bölgelerde Cerablus'ta insani kuruluşlarımız bin konuttan başlayarak bir adım attılar. Buradan çok yakın zamanda güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim. Buradaki evler 60-80-100 metrekare olacak. Ailenin büyüklüğüne göre gerçekleşecek. Türkiye'den buraya dönen Suriyeliler bu evlere sahip olmak için belirli bir süre oturma şartı olacak. Bütün dünyaya örnek, özellikle gelişmiş ülkelerin çekindiği, elini taşın altına koymaktan korktuğu, Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca insanın ülkesini terk etmek zorunda kaldığı, yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bu drama ülkemiz olarak yine uluslararası insani yardım kuruluşları olarak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Uluslararası insanı yardım kuruluşları derken, buraların tamamı dış kaynaklar ve sivil toplum kuruluşları sayesinde gerçekleştirilecektir. Biz planlamasını yapıyoruz. Dünyadaki bu herkesin seyrettiği krize ve Türkiye'nin dostlarıyla sahip çıkmaya çalıştığı bu krize de böyle bir çözüm bulabilmek konusunda adım attık. Maalesef Batıdan bir ses çıkmadı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Soylu Telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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