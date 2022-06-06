Bakan Soylu talimat verdi, gönderilen iş makinaları törenle teslim alındı - Son Dakika
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Bakan Soylu talimat verdi, gönderilen iş makinaları törenle teslim alındı

06.06.2022 13:45
Bakan Soylu talimat verdi, gönderilen iş makinaları törenle teslim alındı

Giresun'un Alucra ilçesinde köy muhtarlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan talep ettiği iş makineleri Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edildi.

Giresun'un Alucra ilçesinde köy muhtarlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan talep ettiği iş makineleri Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edildi.

Muhtarların talebi doğrultusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Alucra Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilen iş makineleri kurban kesilerek teslim alındı. Törene Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Özel İdare ve Birlik Müdür Vekili Aydın Süleymanoğlu, Alucra Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Selamet Koçak ve yöneticileri, köy muhtarları ve Köylere Hizmet Götürme Birlik personeli katıldı.

Alucra Köylere Hizmet Götürme Birliğine ihtiyaç duyulan iş makinelerinin geldirildiğini belirten Alucra Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Selamet Koçak, "Alucralı muhtarlar olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme sonrası yol ve alt yapı konusundaki sorunlarına çözüm üretilmesi ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğine araç gereç talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz üzerine İçişleri Bakanımızın 1 adet ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet yükleyici-kazıcı iş makinelerin temin edilmesi yönünde talimat vermişti. Giresun Valiliğine aktarılan iş makinelerinin parası yapılan ihale ile alınarak Giresun İl Özel İdaresi tarafından Alucra Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edildi. Bakanımıza köylerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - GİRESUN

Bakan Soylu talimat verdi, gönderilen iş makinaları törenle teslim alındı
Bakan Soylu talimat verdi, gönderilen iş makinaları törenle teslim alındı
Bakan Soylu talimat verdi, gönderilen iş makinaları törenle teslim alındı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Hisarcık, Giresun, Alucra, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu talimat verdi, gönderilen iş makinaları törenle teslim alındı - Son Dakika

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