Bakan Tekin, İmamoğlu-Özel ilişkisini 'Tosun Paşa' ile benzetti - Son Dakika
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Bakan Tekin, İmamoğlu-Özel ilişkisini 'Tosun Paşa' ile benzetti

Bakan Tekin, İmamoğlu-Özel ilişkisini \'Tosun Paşa\' ile benzetti
12.06.2026 19:21
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, İmamoğlu'nu 'Tosun Paşa' filmine benzeterek eleştirilerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel ilişkisini "Tosun Paşa" filmine benzeterek, "Gerçekten aslında her şeyi yönetmek isteyen bir Ekrem İmamoğlu var. Ama üniforma giydirdiği bir genel başkan var. O da kendini gerçekten Tosun Paşa zannetti" dedi.

Yozgat'taki programları çerçevesinde Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partili kurmaylarla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin güncel siyaset hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Tekin, "Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir analoji yapmıştım. Demiştim ki, Ekrem İmamoğlu'nu gördüğümde Aşık Mahsuni Şerif'in bir türküsü var rahmetlinin, 'Abur Cubur Abdullah' diye. O türküde Mahsuni Şerif işi gücü yalan dolan olan bir profil tanımlaması yapıyor. Ben de Ekrem İmamoğlu'na onu görünce o aklıma geliyor dedim. Alınmış arkadaş. Sonra bir başka şey daha söyledim. Ona da geçen hafta cevap verebilmiş. 3 yıl önce söylemiştim. Onu görünce Temel'in bir fıkrası geldi aklıma. Temel mahkemeye gidiyor, diyor ki 'Ben İdris'ten davacıyım.' Ne oldu, diyor. 'Bana su aygırı demiş.' Ne zaman demiş, 10 yıl önce demiş. Niye şimdi dava açıyorsun? Su aygırını şimdi gördüm, demiş. Ben Ekrem İmamoğlu'na bundan 3 yıl önce şöyle bir soru sormuştum. 1980'li yılların sonunda Türkiye henüz darbe ortamından yeni çıkmışken Türkiye'de özel okullaşma yokken ne hikmetse Trabzon'da bir özel okul açılıyor. İmamoğlu A.Ş. yanlış hatırlamıyorsam şirketin adı. Kurucuların içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu var. Bu şirket Türkiye'deki ilk FETÖ özel okullarından bir tanesini Gülbahar Hatun Kolejlerini açıyor. Ben buna cevap verin demiştim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra bu bir yalan diye bana cevap vermiş. Benim de aklıma Temel fıkrası geldi" diyerek yaptığı benzetmeyi açıkladı.

"Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisini Tosun Paşa filmine benzetiyorum"

CHP ile ilgili basın mensuplarının sordukları sorulara değindiğini belirten Bakan Tekin, "Özgür Özel'in genel başkan olması, Ekrem İmamoğlu olaylarıyla ilgili bu olayı görünce de iki şey aklıma geliyor. Bir, Tanju Okan'ın bir şarkısı var. Öyle sarhoş olsam ki, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam, unutsam o günleri, diyor. Tam da CHP'nin 10 Kasım kurultayını anlatmıyor mu arkadaşlar? Bir de Kartal Tibet'in ilk yönetmenlik filmi Yeşil Vadi. Biliyorsunuz orada Şener Şen, Kemal Sunal'lar bir yeşil vadi bir de vadinin kızı Leyla'ya aşık olan Şener Şen. Şener Şen, hem yeşil vadiyi hem Leyla'yı almak istiyor. Bir oyun kuruyor. Kurduğu oyunda Tosun Paşa'yı kimse görmemiş. Kemal Sunal'a üniforma giydiriyor. Diyor ki, sen Tosun Paşasın. O da kendini gerçekten Tosun Paşa zannediyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisini buna benzettim. Yani gerçekten aslında her şeyi yönetmek isteyen bir Ekrem İmamoğlu var. Ama üniforma giydirdiği bir genel başkan var. O da kendini gerçekten Tosun Paşa zannetti. O da öyle bir benzetmeydi. Dolayısıyla CHP'liler beni her konuştuğumda çok kızıyorlar. Seni heyecanla bekliyoruz, sana cevap vereceğiz, seni dinliyoruz diyorlar. Dinliyorlar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben onlara söyledim. Beni iyi dinleyin sizinle ilgili güzel analizler yapacağım, diye. Ben siyaset bilimciyim. Dolayısıyla bu analizleri yapıyorum. Ne söyledikleriyle ilgilenmeden Anadolu'yu il il geziyorum. Vatandaşlarımız, milletimiz bizden ne istiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu. Onu yapacağız" dedi.

Program partililerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin, İmamoğlu-Özel ilişkisini 'Tosun Paşa' ile benzetti - Son Dakika

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