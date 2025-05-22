Bakan Tekin, Moritanya Başbakanı ile Görüştü

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Tekin, "Moritanya Başbakanı Sayın Mokhtar Ould Djay'ı ziyaret ettik. Görüşmemiz sırasında Türkiye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesine yönelik kararlılığımızı ifade ettik. Şahsım ve heyetime gösterdikleri konukseverlik, güçlü iş birlikleri ve desteklerinden ötürü Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.