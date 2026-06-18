Bakan Tekin: Eğitimde temel hak ve hürriyet sınırlamalarını kaldırdık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda Kürtçe öğretmenden, Kürtçe yayından, ders kitaplarımız içerisinde Alevi Bektaşi inancına ilişkin hususların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içerisine de yer almasına kadar başörtüsüne, özgürlükten katsayı zulmüne kadar, bu anlamda eğitim öğretimden başlayan temel hak ve hürriyetlerle ilgili bütün sınırlamaları kaldırmaya çaba sarf ettik, kaldırdık." dedi.

Bakan Tekin, AK Parti İl Başkanlığı'nda, Muharrem ayı oruç açma etkinlikleri kapsamında davet üzerine Tunceli'de olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kuruluş yıllarına değinen Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2001'de AK Parti'yi kurarken üzerinde en çok durduğu konu, 'Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına temel hak ve hürriyetlerini insanca yaşayacakları bir Türkiye vadediyorum' demişti. Bütün toplumsal kesimlerin, antidemokratik vesayetçi düzenin oluşturduğu baskı ortamında yaşadığı mağduriyetler var. Temel hak ve hürriyetlerin ihlali anlamında mağduriyetler vardı. Sünni Müslümanların, Alevi Bektaşi canlarımızın, Kürt kardeşlerimizin vesaire..." ifadelerini kullandı.

Tekin, o günleri anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu ortam hepinizin bildiği gibi AK Parti kurulduğunda yani 2001'de ülkemizin yarısına yakınında OHAL rejimi vardı. Yani o ortamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler bir taraftan dini inanç ve ibadet hürriyetimize sahip değilken bir taraftan can ve mal güvenliğimizin risk altında olduğu bir Türkiye'de hep beraber yaşıyorduk. Bunlar çabuk unutuluyor. 3 Kasım 2002'de seçim oldu, 18 Kasım 2002'de AK Parti hükümeti kuruldu. 30 Kasım 2002 yani hükümet kurulur kurulmaz ilk yaptığımız şey OHAL rejimini sonlandırmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yola öyle çıktı. Yani o 2001'de taahhüt ettiği insanca yaşam konusunda bunun önündeki bütün engelleri aşacak adımları birer birer attık. Okullarda Kürtçe öğretmenden, Kürtçe yayından, ders kitaplarımız içerisinde Alevi Bektaşi inancına ilişkin hususların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içerisine de yer almasına kadar başörtüsüne, özgürlükten katsayı zulmüne kadar, bu anlamda eğitim öğretimden başlayan temel hak ve hürriyetlerle ilgili bütün sınırlamaları kaldırmaya çaba sarf ettik, kaldırdık."

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 2022'de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı oluşturulduğunu hatırlatan Tekin, buranın faaliyetlerini yürüttüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıkların kendi üzerlerine düşenleri yaptıklarını kaydetti.

Tekin, bu konuda kendi çalışmalarıyla ilgili, "Biz de bu anlamda Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın kendi kültürlerini, ibadetlerini, geleneklerini yaşatabilecekleri bir eğitim alanı olmaması sorununu giderecek şekilde yaklaşık 2 yıldır dedelerimizle beraber bir müfredat çalışması yaptık, bir modül çalışması yaptık ve şu anda da toplamda 13 yaş üzeri ve 13 yaş altı iki ayrı kategoride olmak üzere toplam 12 tane modül yazıldı, onaylandı. Onlar da hayata geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kentteki çalışmalarına değinen Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki eğitim öğretim altyapısı ile ilgili de yaptığımız değerlendirmede deprem sebebiyle yapılan analizler neticesinde yıkılma ve yeniden yapılmasına karar verilen birkaç okulumuz var. Güçlendirme yapılmasına karar verilen okullarımız varmış. Onlar zaten büyük çoğunluğu güçlendirilmiş. Yıkılmasına karar verilen, yeniden yapılması gereken okullarımızdan önemli bir kısmı yapılmış. 4-5 tane okul kalmıştı. Onları da yukarıda da konuşarak planladık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle şu an Tunceli ortalaması mesela liselerde 6 öğrenci var derslik başına. Bir sınıfta ortalama 6 öğrenci liselerde. Bu oldukça iyi bir rakam. Bina stokumuz eskidiği için yenilenmesi gerekiyor. Onları da bir taraftan yapıyoruz."