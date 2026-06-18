Bakan Tekin Tunceli'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika
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Bakan Tekin Tunceli'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı

Bakan Tekin Tunceli\'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı
18.06.2026 13:42
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Yusuf Tekin, Tunceli'de eğitim yatırımları ve projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim öğretime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun, eğitim ve öğretim konusunda atılan adımların meyvesinin ülke ve millet için çok büyük katma değerler üreteceğinin hepimiz farkındayız." dedi.

Bakan Tekin, Tunceli Valiliği ziyareti sonrası Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığı Haziran 2023'ten itibaren attıkları bütün adımları, yaptıkları bütün işleri yerinde görerek, karşılıklı istişare ederek değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda sürekli sahada olduklarını bildiren Tekin, "İllerimizde, okullarımızda hem illerdeki valilerimizin başkanlığında değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Hem İl Milli Eğitim bünyesinde yetkili arkadaşlarla değerlendirmeler yapıyoruz hem de okullarımızda öğretmenlerimizle değerlendirmeler yapıyoruz. Bu değerlendirmelerimizde hem ilin fiziki anlamda yatırım ihtiyaçlarını analiz ediyoruz hem de ildeki eğitimin akademik boyutu ile ilgili olarak alınabilecek yeni tedbirler ve projeler değerlendiriliyor." diye konuştu.

Yerelde valilerin koordine ettiği, öğretmenlerin fedakarca katkı verdiği çok güzel yerel projeler uygulandığını ve o projeleri dinlediklerini belirten Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Bütün mülki idare amirlerimiz hemen hemen Türkiye'nin her tarafında ana gündem olarak eğitim öğretim süreçlerini almışlar. Gittiğimiz her ilde valilerimizin akademik başarıyı artıracak farklı projeleri var. Bunları dinlemek, bunlardan başka illerde örnek olarak bahsetmek, idareci olarak bizim açımızdan keyif verici bir uygulama. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de bugün Tunceli'de bulunduk. Daha önce de valimizle, il müdürümüzle değişik ortamlarda Tunceli ile ilgili değerlendirmelerimizi yapmıştık. Şimdi de Tunceli ile ilgili analizlerimizi yaptık."

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de çok çok iyi bir noktada"

Tunceli'nin eğitim verilerinden bahseden Tekin, "Maalesef Tunceli, Türkiye'de nüfus artış hızının en ciddi şekilde düştüğü illerimizden bir tanesi. Öğrenci sayımız hızla düşüyor ama bir tarafından da biz eğitim öğretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda Tunceli'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde aldığımız bu tedbirler, yapılan yeni dersliklerle beraber 15, ortaöğretimde 11. Yani liselerimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 11. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda da ilkokullarda 13, ortaokullarda 9, liselerde 6. Yani öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de çok çok iyi bir noktada." ifadelerini kullandı.

Tekin, bir okulda öğretmenleri ziyaret ettiğini ve onlarla sohbet ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Minimal düzeyde problemler var. İlimizdeki okulların deprem güçlendirmesi ile ilgili analizler tamamlanmış. Bununla ilgili güçlendirme tedbiri alınması gerekenler alınmış. Yık-yap kapsamına alınması gerekenler alınmış. Biz de bu çerçevede bir değerlendirme yaptık. Tunceli'de eğitim öğretime ve altyapısına bir aile edasında yaklaşarak çözen Tunceli'deki valimize, üniversite rektörümüze, AK Parti İl Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu ekibe aile ruhu katan eğitimcilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eğitim öğretime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun, eğitim ve öğretim konusunda atılan adımların meyvesinin ülke ve millet için çok büyük katma değerler üreteceğinin hepimiz farkındayız. Bu vesileyle emeği geçen herkese, sivil toplum örgütlerine de bir kez daha teşekkür ediyorum."

Toplantıda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve eğitim yöneticileri de hazır bulundu.

Daha sonra Tunceli'de düzenlenen Kano Slalom Bahar Kupası Yarışları'nı izleyen Bakan Tekin, burada sporcularla bir araya gelerek başarı diledi.

Bakan Yusuf Tekin, Hürriyet Ortaokulu'nu da ziyaret edip öğretmenlerle görüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, Tunceli, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin Tunceli'de Eğitim Değerlendirmesi Yaptı - Son Dakika

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