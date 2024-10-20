Bakan Tunç: 47 Gözaltı, 22 Tutuklama

Politika

Bakan Tunç: "Bir yılda 47 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı"

"Bebeklerin ölümüne müsaade etmeyiz"

"Hiç kimse yargı mensuplarımızı bu şekilde tehdit edemez ve korkutamaz"

"Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte bizleri kabul etti. Soruşturmanın titizlikle devam etmesini, varsa sorumlular bu konuda gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusunda kesin kararlılığını da ifade etti. Bu konudan zerre taviz vermeyeceğiz"

(Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili) "Sözleri kabul edilebilir değil, suç duyurusunda bulunuldu. Çok çirkin sözler, terbiye dışı sözler. Hakaret suçtur. Siyasetin temiz bir dille yapılması lazım, çirkin bir dille siyaset yapmanın siyaseti yapanlara da bir faydası yok"