Bakan Tunç: "(Saraçhane'deki eylemler) Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Saraçhane'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin, "Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane'de düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır" dedi.

Demokratik hukuk devletinde kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemlerin düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Bakan Tunç, "Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret, demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA