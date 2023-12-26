Bakan Tunç: Şehitlerimize yönelik terör propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç: "Şehitlerimize yönelik, terör propagandası yapan kişilerle ilgili tespitler var. 15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma açıldı. 26'sının yurt dışında olduğu tespit edildi. 3'ü tutuklandı, 1'i gözaltında, süreç devam ediyor." - ANKARA