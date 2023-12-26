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Bakan Tunç: Şehitlerimize yönelik terör propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bakan Tunç: Şehitlerimize yönelik terör propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitlerimize yönelik terör propagandası yapan kişilerle ilgili yapılan tespitleri açıkladı. Bakan Tunç, 15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma açıldığını ve bu kişilerden 26'sının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Şu ana kadar 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise gözaltında bulunuyor. Soruşturma süreci ise devam ediyor.

Bakan Tunç: Şehitlerimize yönelik terör propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı
26.12.2023 - 11:48,
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Bakan Tunç: "Şehitlerimize yönelik, terör propagandası yapan kişilerle ilgili tespitler var. 15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma açıldı. 26'sının yurt dışında olduğu tespit edildi. 3'ü tutuklandı, 1'i gözaltında, süreç devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Terör, Hukuk, Politika, Son Dakika

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