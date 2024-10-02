Siber Güvenlik Teşkilatı Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Siber Güvenlik Teşkilatı Kuruluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Siber güvenlik artık ülkeler için çok önemli hale geldi.

02.10.2024 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Siber güvenlik artık ülkeler için çok önemli hale geldi. Bu konuda kurumsal bir yapının olması lazım" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili soru üzerine, çalışmaların birkaç aydan bu yana devam ettiğini belirtti.

"Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili devam eden bir çalışma var"

Siber güvenliğim ülkeler için çok önemli hale geldiğini ve kurumsal bir yapının olması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili birkaç aydan bu yana devam eden bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında süre bir çalışma yakın zamanda sonuçlanır. Siber güvenlik artık ülkeler için çok önemli hale geldi. Bu konuda kurumsal bir yapının olması lazım. Bu yapı içerisinde ilgili bakanlıkları da temsil edecek bir yapı olacak" açıklamasında bulundu.

"Milli Savunma Teşkilatımızın eskiden beri var olan çalışmalarıyla beraber bir kurumsal yapı oluşturulacak"

Bakan Tunç, Bütün verilerin artık dijital ortamlarda saklandığını belirterek, "Dolayısıyla hem verilerin güvenliğini sağlamak, hem de artık dünyada giderek sürekli artan hem siber suçlarla mücadele hem de siber güvenliğin koordinasyonun sağlanacağı bir yapının olması gerekiyor. Bu konuda Milli Savunma Teşkilatımızın da eskiden beri bir çalışması vardı. O çalışmalarla beraber bir kurumsal yapı oluşturulacak" şeklinde konuştu.

"TBMM'de milletvekillerinin takdirlerine sunulacak"

Bakan Tunç, siber güvenlik teşkilatının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacak hususlar ve bir de kanun gerektiren hususları olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak olan siber suçlarla teşkilatının fonksiyonlarıyla ilgili yasa gerektiren kısımları da TBMM'de milletvekillerinin takdirlerine elbette ki sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, 'toplumda cezasızlık algısı' konusunda bir soru üzerine, koşullu salıverme süreleri ve denetimli serbestlik süreleriyle ilgili bazı suçlar bakımından kamuoyunda birtakım değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 'suç ve suçluyla mücadele' konusuna vurgu yaptığını hatırlatan Tunç, "Özellikle Ceza İnfaz Kanunu'muzda bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik sürelerinin olup olmayacağı tartışılabilir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Teknoloji, Politika, Savunma, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Siber Güvenlik Teşkilatı Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 05:11:05. #1.12#
SON DAKİKA: Siber Güvenlik Teşkilatı Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement