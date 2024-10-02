Siber Güvenlik Teşkilatı Kuruluyor

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Siber güvenlik artık ülkeler için çok önemli hale geldi. Bu konuda kurumsal bir yapının olması lazım" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili soru üzerine, çalışmaların birkaç aydan bu yana devam ettiğini belirtti.

"Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili devam eden bir çalışma var"

Siber güvenliğim ülkeler için çok önemli hale geldiğini ve kurumsal bir yapının olması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili birkaç aydan bu yana devam eden bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında süre bir çalışma yakın zamanda sonuçlanır. Siber güvenlik artık ülkeler için çok önemli hale geldi. Bu konuda kurumsal bir yapının olması lazım. Bu yapı içerisinde ilgili bakanlıkları da temsil edecek bir yapı olacak" açıklamasında bulundu.

"Milli Savunma Teşkilatımızın eskiden beri var olan çalışmalarıyla beraber bir kurumsal yapı oluşturulacak"

Bakan Tunç, Bütün verilerin artık dijital ortamlarda saklandığını belirterek, "Dolayısıyla hem verilerin güvenliğini sağlamak, hem de artık dünyada giderek sürekli artan hem siber suçlarla mücadele hem de siber güvenliğin koordinasyonun sağlanacağı bir yapının olması gerekiyor. Bu konuda Milli Savunma Teşkilatımızın da eskiden beri bir çalışması vardı. O çalışmalarla beraber bir kurumsal yapı oluşturulacak" şeklinde konuştu.

"TBMM'de milletvekillerinin takdirlerine sunulacak"

Bakan Tunç, siber güvenlik teşkilatının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacak hususlar ve bir de kanun gerektiren hususları olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak olan siber suçlarla teşkilatının fonksiyonlarıyla ilgili yasa gerektiren kısımları da TBMM'de milletvekillerinin takdirlerine elbette ki sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, 'toplumda cezasızlık algısı' konusunda bir soru üzerine, koşullu salıverme süreleri ve denetimli serbestlik süreleriyle ilgili bazı suçlar bakımından kamuoyunda birtakım değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 'suç ve suçluyla mücadele' konusuna vurgu yaptığını hatırlatan Tunç, "Özellikle Ceza İnfaz Kanunu'muzda bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik sürelerinin olup olmayacağı tartışılabilir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA