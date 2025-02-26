Bakan Tunç: Video görüşmeler mevzuata uygun değil - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Video görüşmeler mevzuata uygun değil

Bakan Tunç: Video görüşmeler mevzuata uygun değil

Adalet Bakanı Tunç, Öcalan'ın video ile açıklama yapmasının mevzuata uygun olmadığını belirtti.

26.02.2025 21:01
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Adalet Bakanı Tunç: "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü video vasıtasıyla açıklama yapmasına ilişkin "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti heyetinin İmralı süreciyle ilgili açıklama yaptı. Tunç, heyetin, daha önce iki kez İmralı'ya gittiğini hatırlatarak, heyetin üçüncü görüşmesiyle ilgili, "Heyetteki DEM Partililer, yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabii o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir gelişme olabilir" dedi.

"Mevzuata uygun değil"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın video vasıtasıyla açıklama yapmasının mevzuata uygun olmadığını söyleyen Yılmaz, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil. Bu çerçevede tabii Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında başlatmış olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik, Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasından sonraki iradesi ortada ve başlayan bir çalışma var. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye, terörün tamamen sonlandırılması. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi, tüm hedef bu. Türkiye Yüzyılı'na girerken huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması noktasında büyük bir çaba söz konusu. Bu çabanın tabii terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli ülkemiz açısından" diye konuştu.

"Önemli bir aşamaya geçilmiş olacak"

Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engelin terör olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü, terördü. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülke konumundayız. Türkiye Yüzyılı'na başlarken önümüzdeki bu engeli kaldırma iradesi var. Bu konudaki çabalara değer veriyoruz. Bu konuda özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa elbette ki bunun muhatabı terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığı takdirde, bu açıklamayı dikkate aldığı takdirde, ülkemizin terörsüz bir Türkiye'ye adım atması noktasında önemli bir aşamaya geçilmiş olacak" dedi.

Mevzuatın değişip değişmeyeceğine ilişkin ise Tunç, "Yarın Dem Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Abdullah Öcalan, Yılmaz Tunç, DEM Parti, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

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