Bakan Uraloğlu: Depremde Ulaşıma Etki Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'a geldi. Akçaabat ilçesinde Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarına katılan Bakan Uraloğlu, gazetecilere sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Yakından takip ediyoruz. Öncelikle ulaştırma alanı başta olmak üzere bir problem olmadığını AFAD'ın koordinasyonunda arkadaşlarımız tespit etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Bey ile görüştük. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Tabii 5.6 şiddetindeki deprem, yapının cinsine göre yıkıcı olabilecek bir depremdir. Kısa süreli olmuş ama çok ciddi hissedilmiş. Çok şükür hiçbir yerde bir problem yok. Köylerde tespit yapıyorlar ama önemli bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.